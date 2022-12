Una folla commossa saluta il dottor Bruno Costantini al Granarone di Cerveteri • Terzo Binario News

Tanta commozione e ricordi oggi all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri in occasione delle esequie laiche del Dottor Bruno Costantini, scomparso ieri all’età di 95 anni.

Tanti volti storici di Cerveteri si sono incontrati per porgere un ultimo saluto all’uomo, al medico che per tantissimi di loro è stato per una vita e al politico Bruno.

Presenti tantissime istituzioni, tra cui il Sindaco Elena Gubetti e l’ex Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che lo ha ricordato in maniera toccante.

Alla famiglia Costantini, ad Anny, anche lei come il padre più volte consigliera comunale e medico, e ai suoi cari le condoglianze della redazione di Terzobinario.