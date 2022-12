“Cerveteri bellezza infinita”, lunedì al Granarone le iniziative di promozione e rilancio del territorio • Terzo Binario News

Appuntamento alle 17.30: tanti contributi preziosi per ripensare il Litorale Nord e portarlo nel futuro

“Cerveteri bellezza infinita”, questo il titolo dell’incontro di lunedì 5 dicembre che si terrà all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone di Cerveteri alle 17.30.

“Ho fortemente voluto questo momento di incontro – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – dove confrontare e mettere a sistema tutte le iniziative di promozione, tutela, valorizzazione del nostro territorio.

Tanti i contributi che potremo ascoltare e che ci racconteranno quanto si è fatto in questi anni e quanto ancora si potrà fare per valorizzare l’immenso patrimonio che custodiamo. Presenteremo la Dmo Etruskey nell’Etruria Meridionale, il Biodistretto Etrusco Romano e il Parco Archeologico di Cerveteri Tarquinia, come rilanciare la promozione turistica e promuovere un territorio che racchiude la Necropoli Patrimonio UNESCO, monumenti e musei, tradizioni millenarie e stili di vita, eventi di forte richiamo internazionale e feste per celebrare antiche tradizioni; e ancora vini e olii, pascoli e coltivazioni protette”.

Ospite il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci che è stato il fautore della Legge Regionale sullo sviluppo economico dell’Etruria Meridionale che sarà presentata nell’arco dell’incontro di lunedì.

“La Legge punta a valorizzare tutti quei territori compresi tra Fiumicino, Bracciano e Civitavecchia, dal lago alla costa, una legge estremamente importante che il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità e che vuole incentivare lo sviluppo economico di tutta l’Etruria Meridionale – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – investendo sullo sviluppo di infrastrutture di collegamento tra i vari Comuni. Solo per il biennio 2022-2023, ammontano a quasi 3 milioni di Euro le risorse stanziate dalla Regione. Un’opportunità davvero importante per i nostri territori che siamo felici che il Consigliere Regionale Minnucci voglia venire a presentare all’interno della nostra città”.

“L’invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – ed in particolar modo a tutte le realtà imprenditoriali del territorio”

Interverranno, oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e al Consigliere Regionale Minnucci, il Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano, il Consigliere Metropolitano di Roma Capitale e ex Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, il Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia Vincenzo Bellelli, il Destination Manager DMO EtrusKey Stefano Landi, il Presidente del BIO Distretto Etrusco – Romano Massimiliano Mattiuzzo e il Presidente di Artemide Guide Daniele Medaino. Modera, il giornalista Andrea Camponi.