Una cittadina al sindaco di Bracciano Crocicchi: "Tagliati pini secolari" • Terzo Binario News

“Qualche giorno fa in corrispondenza del civico n°2 di via di Pratigliolo a Bracciano, sono stati tagliati, su sua ordinanza, diversi alberi secolari (97anni). Gli alberi abbattuti, apparivano in perfetta salute (li ho fotografati perché nessuno possa dirmi “ma tu non sei un’esperta!”), come quelli eliminati sulla strada di Castel giuliano e, prima ancora, quelli sul lungolago ( a parte qualche caso..).

Certamente, le radici di quelli di via di Pratigliolo, avevano modificato il manto stradale ed ella, ha “SAGGIAMENTE” preferito, anziché agire su quest’ultimo, da anni privo di manutenzione, eliminare i pini…tanto non possono obiettare!

Lo ha fatto, sempre su petizione di residenti, preoccupati più delle loro automobiline e delle loro villette che di quello che essi e la loro prole possano respirare! E’ risaputo che gli alberi sono PERICOLOSISSIMI mostri frondosi e, poi, sono anche testardi: si rifiutano di spostarsi più in là…

Peccato, sindaco, che ella non poteva farlo!

Peccato, sindaco, che ci siano due sentenze a testimoniarlo:

-Tar Abruzzo Sez.1 del 25 marzo 2022 n°105

-Consiglio di Stato n° 9178/2022

Entrambe vietano il taglio indiscriminato di alberi, anche lungo le strade, in mancanza di provati, provatissimi motivi di pericolo: provati e non generici, non fumosi, come il suo agire lascia intendere (neanche la forestale era stata informata!).

Certamente non rappresentano validi ragioni gli eventuali aghi nelle piscine, o il rimbalzare delle automobili su “dossi” NATURALI, né nebulose ragioni di sicurezza e, tantomeno, eventuali foschi vaticini, del primo arrivato, su eventuali cataclismi.

Ci sarebbero ben altre cose da abbattere e lo sa benissimo, ma non mi pare che agisca con la dovuta prontezza….

A riguardo si potevano trovare soluzioni alternative (magari dei tiranti?), invece ha ordinato l’ennesimo scempio a seguito di una petizione di pochi cittadini, a mio parere, scriteriatamente eseguita!

Sindaco, dal C. Storico, di petizioni ne ha ricevute almeno una decina, scritte e orali…. Con diffide…. Anche qui esistono seri pericoli alla circolazione e agli individui a causa di numerosi gazebi non tutti in regola, ma..ella finora non ha alzato un dito!

Oggi sono arrivata alla personale convinzione che, il suo RARISSIMO agire, abbia effetti nefasti! Non a caso aveva pensato di lasciare via della Arazzeria, ad uso esclusivo dei ristoratori : tipo un TIVOLI (Copenaghen) nostrano, solo…un po’ più rustico! Però non mi pare si preoccupi che i mezzi di soccorso abbiamo enormi difficoltà a passare!

Io comunque, in coscienza, ho denunciato, ai Carabinieri e alla Magistratura, gli avvenimenti odierni. Ho il fondato timore, che ancora qualche anno della sua amministrazione e alle nuove generazioni lasceremo solo i pali della luce!!

Mi dispiace che, neanche in questo campo, abbia saputo distinguersi dal borioso sindaco che lo ha preceduto, le cui menzogne (“li ripianteremo”) vivono più a lungo del suo mandato.

Per chiudere: ci sono ancora 4 alberi monumentali da abbattere: si ravveda in tempo, nonostante il danno già fatto, lo apprezzerei e con me, molti altri cittadini!”

Anna Orsini

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it