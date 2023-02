Migranti a Civitavecchia, il Pd Santa Marinella: "Grazie alla Asl e ai volontari per l'accoglienza" • Terzo Binario News

“Al porto di Civitavecchia è attraccata la Life Support di Emergency con a bordo oltre 150 migranti che vanno ad aggiungersi ai 31 del giorno precedente, tra essi 2 donne in stato di gravidanza e oltre 20 minori non accompagnati.

Il Circolo PD di Santa Marinella è grato agli operatori della USL RM4, ai volontari del territorio e alle forze dell’ordine per aver gestito con umanità e professionalità tutte le fasi dello sbarco e dell’accoglienza.

Il nostro è un territorio che da sempre accoglie popoli e che non sarà mai ostile all’inclusione, soprattutto quando in gioco c’è la vita di persone che fuggono da guerra e miseria.

Il Partito Democratico è sempre stato in prima linea per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei migranti. Come Circolo, saremo vigili nel monitorare le azioni e i percorsi che verranno attuati, a tutela dei migranti che resteranno sul nostro territorio”.

Il Circolo PD di Santa Marinella