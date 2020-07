'Un Sacco Bello' al Palo della Morte: il film di Carlo Verdone compie 40 anni - Terzo Binario News

Un targa in via Giovanni Conti al ‘Palo della Morte’, “da dove Enzo il bullo parte per la Polonia con Renato Scarpa”. Così Carlo Verdone, che insieme a tanta gente accorsa per l’occasione ha festeggiato – venerdì 24 luglio – i 40 di ‘Un Sacco Bello’.

A seguire, al Cine Village di Parco Talenti, si è tenuto l’incontro col pubblico e la proiezione commemorativa del film. “Sono molto emozionato per questo tuffo nel passato – ha raccontato Verdone – che celebra una pellicola piena di significati non solo per me ma anche per voi. Un Sacco Bello ha fermato l’ ultima immagine di una Roma d’estate poetica, anche nelle sue periferie. Condividere con voi questa giornata ha per me un valore enorme”.

Una giornata, quella di ieri, che è stata dedicata ad Ennio Morricone. “Con le sue musiche ha tanto esaltato questa mia opera prima”.

Foto Facebook Francesco Pieroni