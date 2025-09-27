Un presidio di salute sempre aperto: la Farmacia comunale n. 6 conferma l’orario continuato • Terzo Binario News

La Farmacia comunale n. 6 di Cerveteri, in Via Fontana Morella 84, continuerà a garantire l’apertura con orario continuato, senza chiusura durante la pausa pranzo

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una possibile riduzione dell’orario: l’Amministrazione comunale e la Multiservizi Caerite rassicurano la cittadinanza, confermando che non ci saranno modifiche. Eventuali rimodulazioni future potranno essere previste solo in via temporanea, con l’unico obiettivo di migliorare l’efficienza e l’offerta del servizio farmaceutico comunale.

Oltre alla dispensazione dei farmaci, la Farmacia n. 6 è un punto di riferimento per la salute dei cittadini, offrendo il Progetto Onconauti: un percorso di supporto e riabilitazione per le persone che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore, con attività volte al recupero del benessere psicofisico. Gli Screening e le iniziative di prevenzione: campagne dedicate alla prevenzione di patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche e altre condizioni diffuse, con possibilità di controlli gratuiti o agevolati.

I Servizi di assistenza e monitoraggio della salute, che si affiancano alle attività quotidiane di consulenza e informazione sanitaria. “La Farmacia comunale n. 6 non è soltanto un presidio per l’acquisto di farmaci, ma un luogo dove si promuove la salute a 360 gradi, con iniziative concrete di prevenzione e servizi come il progetto Onconauti” – dichiarano il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e la Presidente del Collegio Sindacale incaricato pro-tempore alla gestione Ilaria Sterpa. – “Confermare l’orario continuato significa garantire una maggiore accessibilità a tutti questi servizi, fondamentali per il benessere della nostra comunità”.

Ogni eventuale variazione dell’orario di apertura verrà comunicata esclusivamente tramite canali ufficiali: il sito istituzionale della Multiservizi Caerite e avvisi presso le farmacie comunali.