Un nuovo servizio telefonico di ascolto e sostegno alle persone fragili over 70 di Cerveteri • Terzo Binario News

Il Sindaco di Cerveteri ringrazia la APS Mai Soli e la Consigliera comunale e Delegata Arianna Mensurati

“Da Lunedì 14 agosto parte un nuovo servizio che verrà svolto dall’Associazione Mai Soli Cerveteri. Un progetto di sostegno e ascolto pensato per i più fragili, a beneficio delle persone over 70.

Chiamando il numero 3382030801, Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00 i volontari dell ‘APS Mai Soli Cerveteri, sono pronti ad ascoltare e ad aiutare le persone anziane che si trovano in queste lunghe giornate estive, sole e magari con la necessità di reperire un farmaco o svolgere qualche attività burocratica legata agli uffici comunali.

Aiutare le persone più deboli è da sempre una delle priorità della nostra Amministrazione. Grazie alla consigliera comunale e delegata alla terza età Arianna Mensurati per questa importante iniziativa e per il tempo che, ormai da anni, impiega al servizio delle persone più grandi della nostra città. Lavoriamo per costruire una Cerveteri più inclusiva e solidale”

Lo dichiara in un post sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti