Stasera a Campo di Mare c’è Max Giusti con “A tutto Max”, comincia Etruria Eco Festival • Terzo Binario News

Appuntamento dalle ore 21:00 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, ingresso con biglietto

Scatta l’ora delle risate e del divertimento a Campo di Mare: questa sera, sabato 12 agosto, dalle ore 21:00 sul Lungomare dei Navigatori Etruschi arriva Max Giusti. Si apre dunque all’insegna della comicità Etruria Eco Festival, che proseguirà nei prossimi giorni con un programma che ospiterà importantissimi artisti dello spettacolo italiano.

Il famoso conduttore Tv, comico, imitatore e attore romano, sale in scena con “A tutto Max”, uno spettacolo che già sta facendo registrare tantissime piazze gremite in tutta Italia e che promette tante risate, freschezza e leggerezza.

Due ore di pura comicità, monologhi, imitazioni e sketch esilaranti. Una grande serata da vivere in riva al mare.

Lo spettacolo è ad ingresso con biglietto. I tagliandi si possono acquistare sia sulla piattaforma TicketOne oppure all’ingresso dello spettacolo.

Dai ricordi personali alla quotidianità, in un mondo che cambia velocemente e dove è sempre difficile adeguarsi, parla della sua vita, della nostra, esprime il suo punto di vista sulla realtà, racconta curiosità e confida segreti dello showbiz.

La sostanza prevale sulla forma, l’efficacia sull’eleganza, un perfetto stile casual che promette di far ridere per due ore. Max Giusti è da tanti anni uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati e che quotidianamente anima i palinsesti televisivi. Nella sua lunga carriera, tanti anni alla conduzione di Affari Tuoi, di Guess My Age – Indovina l’Età, Boss in incognito e Pechino Express.

Max Giusti a Campo di Mare

EEF 2023