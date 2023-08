A Campo di Mare arriva Fabio Incorvaia, bambini con disabilità in moto d’acqua con un campione del mondo • Terzo Binario News

L’attesa è tanta, ci sono tutti gli elementi per far sì che sia un evento straordinario.

Sarà una giornata straordinaria quella che domenica 20 agosto, a partire dalle ore 10:00, davanti la Spiaggia Liberamente a Campo di Mare, la prima spiaggia del litorale comunale, pubblica, gratuita e perfettamente attrezzata ad accogliere persone con disabilità, vedrà protagonista il campione del mondo di moto d’acqua Fabio Incorvaia e 70 bambini e bambine con disabilità.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Cerveteri che consentirà a questi 70 bambini di vivere un sogno: di vivere un’esperienza fantastica, di velocità, di emozioni in sella ad una moto d’acqua.

Sinora sono state già tante le richieste di informazioni, pervenute anche alla nostra redazione che nei giorni scorsi aveva pubblicato la notizia.

A promuoverla, l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Badini insieme alla Consigliera comunale Antonella Di Cola, anche Delegata alle Politiche di sostegno e all’integrazione delle persone con disabilità.

La partecipazione per i ragazzi è chiaramente gratuita. Per iscrivere il proprio figlio, è sufficiente inviare un messaggio Whatsapp al numero 3497793955, indicando nome, cognome, tipologia di disabilità e la taglia della maglietta, in quanto ad ogni partecipante verrà fatto dono di un gadget ricordo della giornata.