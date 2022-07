Un commerciante di Cerenova: “Grazie al Jova, in due sere gli incassi di un anno” • Terzo Binario News

“In due sere la mia attività ha incassato i soldi che normalmente incasso in un anno. Mi sono ritrovato ad un tratto della serata che non sapevamo più come gestire l’afflusso di persone. Una vera ondata di persone, mai viste così tante. Avevamo previsto che sarebbero stati due giorni di lavoro molto intenso, ma non così tanto. Sono soddisfatto non solo per gli incassi straordinari, che ovviamente sono oro colato dopo due anni di restrizioni, chiusure e pandemia, ma anche perché questo evento mi ha dato la possibilità di dare lavoro a tre padri di famiglia, ai quali seppur per i giorni limitati al concerto ho potuto dare loro una speranza e modo di portare a casa qualche soldo per i propri figli. Eventi così dovrebbero ripetersi più spesso”.

Questa la testimonianza raccolta dalla redazione di Terzobinario da un commerciante di Cerenova, titolare di un bar. Un messaggio positivo e di ottimismo dunque quello lanciato dall’imprenditore, che tacita allo stesso tempo le tante polemiche apparse nelle ultime settimane sui social. Sicuramente, l’economia locale ne ha beneficiato e non poco dai due concerti del cantautore toscano, e a detta del commerciante, i soldi in cassa a fine serata lo hanno confermato.