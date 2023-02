Un anno di libri al Rifugio degli Elfi a Cerveteri: per San Valentino uno sconto speciale per tutti • Terzo Binario News

Il 14 febbraio del 2022 il bar di Barbara si trasformava in un caffè letterario

Un anno di libri, di storie, di racconti, di emozioni letterarie. Era il 14 febbraio dello scorso anno quando il Rifugio degli Elfi in Piazza Risorgimento a Cerveteri, si è trasformato in un meraviglioso caffè letterario.

Da quel giorno, l’attività gestita da Barbara Ghelarducci, la cui passione mai nascosta è sempre stata quella della scrittura, è diventata ancor di più un vero e proprio punto di ritrovo per tantissime persone, ragazzi e ragazze, uomini e donne di ogni età, coppie di amici, che scelgono di trascorrere una piacevole pausa di relax tra un buon caffè, una colazione, un thè caldo o un aperitivo, persi tra i tantissimi libri esposti sulle scaffalature del bar.

Proprio ciò che mancava in un contesto particolare come quello del Centro Storico di Cerveteri, un punto di ritrovo accogliente, intimo, dove abbandonarsi alla lettura di un buon libro e coccolati da un qualcosa di piacevole da mettere sotto il palato, che sia un dolce o un salato.

È trascorso un anno da quella “rivoluzione” e ora, in occasione proprio del primo compleanno dall’arrivo dei libri, Barbara ha in serbo una sorpresa speciale per la propria clientela: da oggi, mercoledì 8 febbraio fino al 14 febbraio compreso, giorno degli innamorati per eccellenza, tutti coloro che acquisteranno un libro al Rifugio degli Elfi, riceveranno uno sconto del 5%. Indipendentemente dal libro acquistato, subito alla cassa uno sconto del 5% sul prezzo del libro. Sarà ovviamente anche occasione, mentre si sceglie il libro preferito, per bere un buon caffè come solo Barbara li sa fare.

“Quella di rendere il bar un Caffè Letterario era un sogno che coltivavo da tantissimi anni – ha dichiarato Barbara Ghelarducci – in questi anni, la clientela ha imparato a conoscermi anche per le varie iniziative legate al filone della ‘cena’ o ‘aperitivo con delitto’, le cui storie erano scritte proprio da me. Una passione quella per la scrittura che in qualche modo ho cercato di trasformare anche in un’occasione per la mia attività. Poi immediatamente dopo il post-pandemia, la svolta, il sogno che si realizza: il Rifugio degli Elfi, diventa un caffè letterario. Un progetto ambizioso, difficile, ma che ha raccolto un entusiasmo e un consenso davvero travolgente. Anche per questo, per celebrare questo primo anno di attività, da oggi fino al 14 febbraio, in occasione della Festa degli Innamorati tutti i clienti avranno uno sconto speciale del 5% sui libri che acquisteranno. Può rappresentare anche un’occasione per un regalo flash dell’ultimo istante alla persona amata”.

Come sempre, ricche e fornite le scaffalature del Rifugio degli Elfi, anche con libri appena pubblicati. Ovviamente, Barbara sarà a disposizione di tutti per guidarvi nella scelta migliore.

Per informazioni è possibile contattare il numero 069943140 oppure visitare il sito internet https://www.ilrifugiodeglielfi.it/