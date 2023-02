Palazzo al posto dell'ex arena Lucciola in via Fiume a Ladispoli, cittadini preoccupati • Terzo Binario News

“A Ladispoli, in pieno centro città, sta sorgendo un nuovo palazzone. Stanno edificando l’ex arena sita in via Fiume.

L’asse viario del centro città è rimasto invariato negli anni.

Questa nuova città oramai satura sia di abitanti che di macchine offre ai cittadini residenti sempre minori servizi e chiede anzi pretende e ottiene vittime sacrificali.

Quanti altri incidenti e investimenti di pedoni riporteranno le cronache cittadine?. Quale, crudele, divinità impera nella nostra città?”

Un cittadino

