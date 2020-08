Un aiuto per gli animali domestici, banco alimentare a Ladispoli - Terzo Binario News

L’iniziativa del Comune a sostegno dei cittadini in difficoltà economica ma che non rinunciano alla propria compagnia. Il sindaco Grando: “Un intervento concreto”

Un aiuto per gli animali domestici e per i loro proprietari, a Ladispoli si concretizza con l’attivazione di un banco alimentare. Firmata oggi (13 agosto 2020) la convenzione tra il Comune di Ladispoli e l’associazione ‘Balzoo Banco Italiano Zoologico Onlus’ a favore degli animali domestici e delle loro famiglie.

“Oggi abbiamo posizionato un altro tassello – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – che va ad arricchire il quadro delle tante iniziative intraprese da questa Amministrazione in favore dei nostri amici animali. Con questo progetto, che prevede l’attivazione di un banco alimentare, aiuteremo in modo più concreto chi, per difficoltà economiche, non riesce ad acquistare il cibo per i propri animali domestici”.

“Ringrazio il mio capo segreteria – aggiunge il primo cittadino – nonché incaricato alla tutela degli animali Miska Morelli che ha seguito il progetto ed auguro un buon lavoro a Fabio Baldi, referente locale di Balzoo, per questa importante iniziativa sociale. A Ladispoli nessuno rimarrà mai indietro, nemmeno i nostri amici animali”. L’associazione Balzoo, con questo protocollo d’intesa, provvederà a consegnare il cibo per animali alle persone bisognose che ne faranno richiesta. Per informazioni o per richieste inviare una mail a balzoo.cerveteri@balzoo.it o attraverso la pagina Facebook BalzooCerveteri.