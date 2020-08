Palestre scolastiche in uso temporaneo a Ladispoli: c'è il bando - Terzo Binario News

Per l’utilizzo fuori dalle ore di lezione

L’Amministrazione comunale rende noto che è stato emesso un avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo ed in orario extrascolastico delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.

La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema scaricabile dal sito www.comunediladispoli.it deve essere inviata via pec al seguente indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it e/o consegnata a mano al Protocollo del Comune di Ladispoli – Piazza Falcone, 1 – 00055- Ladispoli entro e non oltre le ore 12 del 26 agosto 2020

Il plico, in busta chiusa, dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo, anno 2020/2021, delle palestre, dei locali scolastici e degli spazi verdi annessi agli istituti scolastici di proprietà del Comune di Ladispoli”.

https://www.comunediladispoli.it/concessione-in-uso…/notizia