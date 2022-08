Un 16enne litiga con la madre e scappa da casa, lo trovano i Carabinieri di Ladispoli • Terzo Binario News

Si era allontanato da Marina di San Nicola

È stato rintracciato dai Carabinieri della locale Stazione in appena 3 ore un minore di 16 anni allontanatosi dalla sua abitazione.

Il fatto è accaduto lo scorso fine settimana, nella rinomata località costiera di Marina di San Nicola.

Nello specifico l’adolescente, dopo aver avuto un acceso litigio con la madre, come spesso capita in quella delicata fase della crescita, si era allontanato da casa per trascorrere la serata con alcuni amici.

La mattina successiva, non avendo visto il figlio rientrare a casa e non riuscendo a contattarlo telefonicamente, la madre si è recata presso la Caserma dei Carabinieri in uno stato di forte apprensione e ha sporto denuncia.

Immediate sono scattate le ricerche: tutte le pattuglie disponibili, anche provenienti dalle Stazioni Carabinieri limitrofe di Campo di Mare e Passoscuro, si sono poste alla ricerca del giovane, mentre in Caserma altri militari hanno iniziato a contattare telefonicamente tutta la cerchia di amicizie e conoscenze del ragazzo.

I Carabinieri hanno persino distribuito volantini con la sua foto in tutti i lidi del Comune di Ladispoli.

Alla fine l’allarme è rientrato nel giro di pochissime ore: uno dei genitori degli amici del ragazzo allontanatosi, ignaro dell’accaduto, ha riferito ai Carabinieri che il giovane si era trattenuto a dormire presso la propria abitazione.

Rintracciato, il minore è stato riaffidato alla madre: si è persino scusato con gli operanti per il disturbo arrecato.