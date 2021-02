Uffici demografici a Ladispoli, istruzioni per l'uso - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale rende noto che nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei cittadini a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, le prenotazioni effettuate dai cittadini per i servizi degli Uffici demografici sono state annullate.

“ Ovviamente – ha commentato l’assessore ai servizi demografici, Fiovo Bitti – il cittadino non sarà lasciato solo e tutte le pratiche urgenti verranno espletate”.

ISCRIZIONI ANAGRAFICHE

Tutta la documentazione inerente la richiesta di iscrizione anagrafica e cambio di domicilio può essere inoltrata via pec all’indirizzo: comunediladispoli@certificazioneposta.it

o alla e-mail uffici.demografici@comunediladispoli.it

Per i cittadini comunitari che si iscrivono per la prima volta in un comune italiano, è necessaria la presenza presso gli uffici, previo appuntamento da effettuarsi telefonicamente al numero 0699231218 o all’indirizzo email federica.ligios@comunediladispoli.it

CARTE IDENTITA’

Le carte d’identità scadute dopo il 17 marzo 2020 sono state prorogate con circolare del Ministero dell’Interno fino al 30 aprile 2021.

Si potrà richiedere appuntamento per il rilascio di una nuova carta d’identità dimostrandone il carattere di urgenza e il non possesso di altro documento di identificazione, inoltrando una mail ai seguenti indirizzi

stefania.nigro@comunediladispoli.it

assunta.iacomino@comunediladispoli.it

CERTIFICATI

Collegarsi al sito del comune di Ladispoli Certificazione on-line https://servizionline.comunediladispoli.it/ e selezionare la voce ANAGRAFE

CERTIFICATI ON-LINE

L’accesso avverrà attraverso lo SPID o con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per usare la tessera sanitaria come CNS ed accedere ai servizi pubblici on- line, è necessaria l’attivazione presso uno degli sportelli abilitati della propria regione di appartenenza.

Oppure presentarsi presso gli sportelli anagrafe, dalle ore 9:00 alle ore 10:30 o dalle 16:30 alle 17:30 nelle giornate di martedì e giovedì.