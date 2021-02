Prenotazioni vaccino over 80 nel Lazio: sito in tilt - Terzo Binario News

Un sito in tilt. Da oggi – lunedì 1 febbraio – “sarebbe dovuto essere operativo il sito della Regione Lazio per prenotare i vaccini per gli over 80. Da quello che ho letto, l’orario di avvio era già stato posticipato per problemi tecnici. Dalle 12 il portale Salute Lazio è completamente bloccato”. Questa l’Odissea vissuta stamani da una lettrice di Terzo Binario

“La pagina non si avvia nemmeno (come Terzo Binario ha potuto verificare). In un momento come questo, con un ritardo di già 4 settimane per le vaccinazioni, forse la Regione avrebbe dovuto assicurarsi di avere un sistema efficiente, per far sì che presto la popolazione ultra ottantenne sia tutta vaccinata. Invece, come già è accaduto con altri portali messi in piedi per “facilitare” la richiesta dei bonus, per esempio, non si fa altro che cadere negli stessi errori”.

“Mi chiedo: perché i cittadini debbano sempre combattere per ottenere dei semplici e basilari diritti. Inoltre, ho tentato due volte di contattare il numero unico della Regione per segnalare il disservizio (0699500) rimanendo in attesa per oltre 20 minuti. Ogni volta senza riuscire a parlare con nessuno: altro disservizio. Mi chiedo se ci sia davvero qualcuno a rispondere a quel numero”.