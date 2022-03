Ucraina, al Comune di Allumiere si può fare domanda per ospitare i bambini in fuga - Terzo Binario News

L’amministrazione comunale di Allumiere, “dopo aver dichiarato da subito la propria disponibilità ad accogliere in paese, i profughi in fuga dall’Ucraina con particolare riguardo a donne, bambini, anziani, soggetti fragili e nuclei familiari” mette in atto le prime attività per fare in modo di trovarsi pronti all’arrivo di minori non accompagnati.

Il settore Servizi Sociali ha messo a disposizione della cittadinanza un modulo con il quale le famiglie possono comunicare la loro disponibilità ad accogliere presso le proprie case i bambini fuggiti da questa guerra.

L’assessore alle politiche sociali, Enrico Fracassa, ribadisce la necessità di trovarsi pronti ad accogliere nelle case dei cittadini, che lo vorranno, i bambini ucraini e per questo insieme agli uffici sta predisponendo un piano di accoglienza.

“Bisogna però garantire massima tutela a questi bambini e sarà indispensabile sottoporsi ad un colloquio finalizzato alla valutazione dell’idoneità all’accoglienza per partecipare a questa misura di solidarietà.

Si accede al colloquio tramite la compilazione di un modulo pubblicato sul sito del Comune di Allumiere ed in portineria del Comune, il quale debitamente compilato andrà consegnato agli uffici del servizio sociale.