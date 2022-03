Cani abbandonati, Criss e Tessa entrambi aspettano qualcuno che li adotti e li ami - Terzo Binario News

CRISS. il cane che sorride con gli occhi. A tutti viene naturale chiamarlo così … e pensare a lui , si perché CRISS e’ uno di quei cani che ti rapisce il cuore️. Lui aspetta , paziente , in silenzio , arrivi il momento “ per lui “ e li’, quando può stare con qualcuno , si trasforma e i suoi occhi davvero sorridono … le foto parlano per lui… certo .. non è un cane da borsetta … ma che importa? Pacato , tranquillo nel box , e’ come se non ci fosse … quando esce e’ serafico , passeggia tranquillamente al guinzaglio quindi il fatto non sia di piccola taglia non deve preoccupare assolutamente.



Criss

E’ giovanissimo ! Nato nel 2019 , ha avuto una vita terribil : messo a catena fin da cucciolo per fare la guardia in un terreno .. ma lui non voleva stare solo e scappava in paese per essere coccolato.Non faceva male a nessuno . Ma delle persone lo hanno segnalato ed e’ arrivato l’ accalappiacani . CRISS sarebbe stato deportato in un canile lager … delle volontarie locali lo hanno saputo e sono intervenute .

Così lui è partito per il Rifugio di Una Luce Fuori dal Lager Associazione . Qui e’ rinato e ora è pronto per avere una famiglia . Viene affidato in Lombardia come membro della famiglia solo a persone affidabili e disponibili a controlli pre e post affido, alla firma del regolare modulo di adozione ed a mantenere nel tempo i contatti.

Associazione Una luce fuori dal lager

Whatsap al 3381658329 – 3339521373

Mail : canilisaronno@gmail.com

Poi c’è TESSA, bellissima tipo leonberger , è nata in gennaio 2020. E’ di taglia medio/grande , dolce, molto buona, simpatica e giocherellona. TESSA E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA.

Se no appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

Aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17.