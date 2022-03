Al via il progetto Cittadella della Solidarietà a Tarquinia: in primavera s'inaugura l'emporio - Terzo Binario News

Si è svolta lunedì 14 marzo, in video conferenza, la prima riunione di

coordinamento del Progetto “Cittadella – Emporio della Solidarietà” per

istituire la cabina di regia del progetto, definire il piano esecutivo e

gestionale e condividere con gli enti coinvolti lo stato di avanzamento

dei lavori di ristrutturazione dell’emporio, la cui inaugurazione è

prevista per la prossima primavera (nella foto i lavori in corso).



Al calcio d’inizio del Progetto erano presenti la coordinatrice e la

referente operativa del progetto, la responsabile del settore

progettazione di Semi di Pace, l’Assistente Sociale della Asl di

Viterbo, gli Assistenti Sociali referenti dei Comuni di Tarquinia,

Montalto di Castro e Monte Romano, la Presidente della Croce Rossa

Italiana – Comitato di Tarquinia, il referente della Cooperativa Sociale

Arcadia di Tarquinia.



La costruzione di un progetto fondato su una molteplice rete di attori

istituzionali, frutto di collaborazioni consolidate nel tempo, creerà

nuove opportunità di impegno condiviso anche oltre il termine del

progetto, con un impatto significativo sui beneficiari dell’intervento e

sulla sostenibilità dell’iniziativa negli anni successivi.



La pianificazione condivisa delle attività e delle modalità esecutive

nelle diverse fasi dell’iniziativa, favorirà gli effetti moltiplicatori

nel medio e nel lungo periodo e la possibilità di sviluppare

ulteriormente interventi di contrasto alla povertà, mirati a costruire

sistemi territoriali solidali, inclusivi e partecipati.



Ricordiamo che il progetto risponde all’Avviso pubblico “Comunità

solidali 2020” (Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del

Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio, ai sensi degli

articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017 – Codice del Terzo settore) e

prevede la realizzazione di un emporio solidale presso “La Cittadella”

(Loc. Vigna del Piano snc – Tarquinia), un’ex discarica completamente

riqualificata dai volontari dell’associazione, dove i cittadini in stato

di bisogno potranno recarsi per fare la spesa, scegliendo liberamente i

prodotti in base alle reali necessità della famiglia.

Pubblicato mercoledì, 16 Marzo 2022 @ 07:56:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA