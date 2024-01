Uccise il figlio di dieci anni, carcere a vita per Mirko Tomkow • Terzo Binario News

Mirko Tomkow, ex muratore polacco 47enne, che il 16 novembre 2021 ha ucciso il figlio Matias, di soli 10 anni, a Vetralla il 16 novembre 2021 è stato condannato all’ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato. Condanna diventata definitiva dopo la rinuncia a ricorrere in Cassazione.

Il 47enne è stato anche condannato per maltrattamenti aggravati in famiglia e violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie Mariola e al piccolo Matias.