Uccisa a coltellate dal marito, nuovo femminicidio a Roma: morta una 37enne • Terzo Binario News

La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel quartiere romano Quadraro. L’uomo, dopo l’omicidio, è fuggito ma è stato rintracciato e fermato dalla polizia

Ancora un femminicidio a Roma. Una donna cinese di 37 anni Li Xuemei è stata uccisa dal marito di 36 anni Yu Yang davanti alla figlia di 5. L’episodio è avvenuto ieri intorno alle 23.30 in via Livilla, al Quadraro, periferia a sud-est della Capitale. Sul posto la polizia. L’uomo, dopo aver accoltellato a morte la moglie colpendola al torace, ha tentato la fuga. Rintracciato dalla Squadra Mobile della polizia in via dei Consoli, è stato arrestato.

All’interno dell’immobile, oltre alla figlia di cinque anni, vivevano anche due inquiline, entrambe studentesse cinesi. I vicini hanno riferito di aver sentito spesso grida provenire dall’appartamento. In particolare poco prima del femminicidio, avrebbero udito le grida della donna e poi un gran trambusto. A dare l’allarme, sempre secondo i residenti dello stabile di via Livilla 7, nel quartiere Tuscolano a Roma, sarebbero state le due studentesse, uscite sul pianerottolo dopo l’aggressione.

Nell’appartamento sarebbe stata ritrovata anche l’arma usata contro la vittima.

