Angelina Mango ricorda Cerveteri da Fabio Fazio • Terzo Binario News

Al tavolo di “Che tempo che fa” la vincitrice del Festival di Sanremo, emozionata, ricorda quando si esibì con il padre in Piazza Santa Maria

C’era anche un pizzico di Cerveteri nella puntata di ieri di “Che tempo che fa”, il programma di Fabio Fazio in onda su Nove.

Ospite al tavolo serale della trasmissione infatti, Angelina Mango, la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, che ha ripercorso con il conduttore i momenti della sua vita e della sua carriera.

Tra questi, anche quello in cui per la prima volta si esibì in pubblico, facendolo insieme a suo padre Mango, nel 2013, quando insieme, si esibirono proprio a Cerveteri in Piazza Santa Maria. Esibizione della quale è stato riproposto in trasmissione il video.