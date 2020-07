Uccide la madre e si suicida: tragedia a Torpignattara - Terzo Binario News

Madre e figlio trovati morti in casa a Torpignattara: ipotesi omicidio-suicidio in via Giuseppe Cei nel quartiere romano, al lavoro i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Via In Selci.

Si ipotizza un omicidio-suicidio per la morte delle due persone trovate nel pomeriggio in un appartamento a Torpignattara. Lo si apprende da fonti investigative. Da una prima ricostruzione dei carabinieri un 58enne avrebbe sparato all’anziana madre malata e si sarebbe poi suicidato con la stessa pistola, che aveva ancora in pugno quando sono arrivati i militari.

La donna una 78enne di origine eritrea mentre il figlio 58enne risulta nato a Roma.