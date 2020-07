Incidente a Santa Marinella, all’incrocio fra l’Aurelia e il ponte della ferrovia che porta in via Valdambrini e in via delle Colonie.

Una vettura e uno scooter sono venuti a contatto con la caduta rovinosa del due ruote. A bordo una ragazza, rimasta ferita.

Su posto i soccorsi e la Polizia per i rilievi.