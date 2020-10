Ubriaco chiede da bere: al rifiuto del barista minaccia di dar fuoco al locale - Terzo Binario News

E’ entrato in un bar, palesemente ubriaco, chiedendo da bere. Ricevuto un ‘no’, ha dato in escandescenza e con un accendino acceso ha minacciato di dar fuoco al locale.

La scena non è sfuggita ad una pattuglia del Commissariato di Fiumicino in abiti civili, che è prontamente intervenuta.

L’uomo, un tunisino di 36 anni, clandestino senza fissa dimora, per tentare di sfuggire ai controlli ha iniziato a bersagliare i poliziotti con degli oggetti contundenti; ne è nata una colluttazione per la quale un agente è stato refertato per lesioni, con una prognosi di 7 giorni .

Immobilizzato a fatica, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale