Morte Carla Nespolo, "ciao Comandante": prima donna Presidente dell'Anpi - Terzo Binario News

“Con immenso dolore, comunichiamo la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l’ANPI che Carla ha guidato dal novembre 2017 – prima donna Presidente – con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita”. Così l’Anpi in una nota.

“Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia. Ciao comandante”.

“Ci ha lasciato Carla Nespolo: una guida sicura, politica, insegnante, prima donna Presidente dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia” ha commentato la Consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti.

“Simbolo di antifascismo, cultura e grande volontà, con il suo impegno ha da sempre contribuito, battendosi con decisione per tutelare le donne e i loro diritti, diventando protagonista di tante battaglie in difesa dell’ambiente, esempio di resistenza nel nostro Paese. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutte le donne e tutti gli uomini dell’A.N.P.I.. In sua memoria, continueremo”.

“Con la sua scomparsa perdiamo una parte importante del patrimonio prezioso della nostra memoria. Testimone della lotta antifascista e della difesa della libertà rimarrà comunque esempio per le nuove generazioni chiamate a combattere, con il suo stesso impegno, a difesa degli ideali di democrazia e di giustizia sociale”. E’ quanto dichiara in una nota Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina.