Ubriaco al volante scappa da Roma Capitale: fermato a Pietralata, era senza patente e assicurazione • Terzo Binario News

Nel pomeriggio di martedì 24 marzo, durante un servizio di pattugliamento su via Tiburtina, gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno intercettato una Fiat Punto che procedeva con un’andatura sospetta.

All’altezza di via dei Durantini, gli operatori hanno intimato l’alt al conducente, invitandolo a fermarsi per un controllo. L’uomo, invece di arrestare la marcia, si è dato alla fuga, dando origine a un breve inseguimento conclusosi in via dei Monti di Pietralata. Una volta bloccato il veicolo, il conducente – un cittadino italiano di 40 anni – ha tentato un’ulteriore fuga a piedi, venendo però prontamente fermato dagli agenti.

Sottoposto agli accertamenti con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Dai successivi controlli è inoltre emerso che l’uomo, già gravato da precedenti penali, era privo di patente di guida, in quanto mai conseguita. Il veicolo risultava ,inoltre, sprovvisto di assicurazione e revisione.

Per il 40enne sono scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle sanzioni per le ulteriori violazioni accertate. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.