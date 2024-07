Ubriachi aggrediscono passeggero e autista del bus • Terzo Binario News

Ubriachi, su di giri per i fumi dell’alcol, hanno aggredito un passeggero e l’autista di un bus (entrambi poi trasportati all’ospedale Vannini in codice verde). L’episodio è avvenuto alle 21 di ieri, 3 luglio, in via Nomentana Nuova.

I due soggetti, per futili motivi, prima se la sono presa con una persona presente nel mezzo pubblico, dopodiché si sono scagliati contro il conducente, intervenuto per riportare la calma.

I carabinieri del comando stazione Viale Libia, ricevuta la segnalazione, si sono poi messi sulle tracce dei due esagitati, che sono stati rintracciati e identificati all’altezza di viale Libia, zona Quartiere africano. La loro posizione, ora, è al vaglio.