Incidente stradale in via Amilcare Cipriani, ad Anzio. Lo scontro – avvenuto ieri sera alle 21,30 – ha coinvolto un’auto e lo scooter. Il conducente di quest’ultimo mezzo ha avuto la peggio: inizialmente trasportato all’ospedale di Anzio-Nettuno, è stato trasferito al nosocomio romano del San Camillo, in prognosi riservata.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione Lavinio Lido Enea.