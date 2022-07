Tutto pronto per il finissage di Salmastra, la mostra di Andrea Cerqua • Terzo Binario News

Bellissimi i momenti vissuti insieme durante l’inaugurazione della mostra d’arte Salmastra nella quale il pittore Andrea Cerqua ha esposto una serie di dipinti ad olio tutti con tema il mare.

L’artista si è esposto al pubblico spiegando anche alcune sue opere più metafisiche.

I presenti si sono immersi grazie alle musiche di Luca Mefalopulos, alla poesia di Antonietta de Pasquale, alle parole di Bianca De Pascale e di Andrea Cerqua nel racconto delle emozioni e delle sensazioni che hanno dato vita appunto a questi dipinti.

Il mare è nell’anima di Andrea Cerqua e con il mare l’artista sa dialogare e sa ricevere risposte.

Ora la preparazione sarà per mercoledì 20 luglio per il finissage della mostra, dove il discorso continuerà insieme alla fisarmonica di Stefano Indino alla voce di Isabella Alfano e alla maschera scenica di Mario Gallo. Un appuntamento da non perdere assolutamente.

Siete tutti invitati mercoledì 20 luglio alle ore 18.00 in via Gregorio VII- Roma. Sotto trovate il link al video dell’ inaugurazione. https://fb.watch/elryL1LXW2/