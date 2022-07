Spettacoli dal vivo, Città Metropolitana approva i progetti di Civitavecchia • Terzo Binario News

CIVITAVECCHIA, 19 LUGLIO 2022 – Il consigliere di Roma Capitale Antonio Giammusso comunica che tra i progetti approvati dalla Città Metropolitana di Roma sugli spettacoli sul vivo che godranno di contributi a fondo perduto del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo c’è quello proposto dal Comune di Civitavecchia, “La zattera del teatro”, che si terrà in apertura delle celebrazioni natalizie, l’8 dicembre 2022, presso la Cittadella della Musica. Il progetto – articolato in due parti con lo spettacolo “Il Mago di Oz” e il laboratorio “Ricicla teatrando” – proporrà «un percorso di integrazione e rielaborazione dei contesti reali attraverso l’uso di una storia fantastica dove i temi del viaggio, del sogno, dei pericoli da affrontare e superare rileggono le avventure quotidiane dei contesti metropolitani». «Ringrazio l’Ufficio Cultura del Comune di Civitavecchia» dichiara Giammusso, «e l’associazione culturale Collettivo teatrale Bertolt Brecht per l’eccellente lavoro svolto».

Pubblicato martedì, 19 Luglio 2022 @ 13:54:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA