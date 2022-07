Monitor alla stazione di Ladispoli, una cittadina sollecita Grando • Terzo Binario News

“Gli ho scritto due anni fa, forse per ottenerli avrebbe dovuto tenere il Jova Beach Party”

“Dall’inizio dei lavori di riqualificazione della stazione di Ladispoli-Cerveteri inviai alla cortese attenzione Sindaco Grando, allora al suo primo mandato, email di sollecito datata dicembre 2019, per un suo intervento press Rfi, in quanto non erano presenti sulle banchine dei binari monitor che indicassero la movimentazione dei treni.

Leggo oggi che Marina di Cerveteri con due soli binari ha avuto questo “privilegio”!

Forse concedere all’epoca a Lorenzo Jovanotti di poter utilizzare come beach Ladispoli avrebbe fatto la differenza!”

