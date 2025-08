Turisti in visita nella Capitale smarriscono il cane, subito ritrovato da una pattuglia della Polizia Locale • Terzo Binario News

Era venuta a Roma, da Milano, in visita nella Capitale, la famiglia composta da madre , padre e figlio di 12 anni, che durante il soggiorno ha smarrito il proprio cane, una meticcia di 2 anni, presa in adozione.

La famiglia si trovava in Piazza del Popolo, quando due sere fa ha perso di vista per pochi secondi l’amico a 4 zampe che, vangando, è arrivato nei pressi dei musei vaticani. A notarlo una pattuglia del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che si trovava in attività di vigilanza nella zona, in base ai servizi predisposti per il Giubileo dei Giovani. Gli agenti si sono attivati immediatamente per tranquillizzare il cane, in buono stato di salute, ma molto impaurito, conducendolo poi presso la sede di Via del Falco, dove il personale si è preso cura di lui rifocillandolo, in attesa degli esisti degli accertamenti avviati sulla proprietà dello stesso, grazie alla presenza del microchip.

Contemporaneamente gli operanti hanno avviato ulteriori verifiche sui canali social, dove hanno trovato un annuncio di smarrimento corrispondente all’ animale . Grazie alla tempestività delle ricerche è stato possibile il rintraccio dei proprietari, i quali sono accorsi presso gli uffici dei caschi bianchi, dove la cagnolina è stata loro affidata, con grande sollievo soprattutto del 12enne.