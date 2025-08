Colpi in gioielleria a via Merulana da oltre 200mila euro • Terzo Binario News

Colpo grosso in via Merulana, dove due persone si sarebbero introdotte in una gioielleria attraverso un foro praticato nel soffitto del negozio, proveniente da un piano superiore dell’edificio attualmente disabitato.

L’allarme è scattato poco dopo l’irruzione: una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Piazza Dante è intervenuta prontamente sul posto, trovando l’attività svaligiata. Secondo i primi rilievi, i ladri hanno portato via monili in oro e orologi, rubati direttamente dalle vetrine, per un valore complessivo che supera i 200mila euro.

Sul luogo è intervenuta anche la VII Sezione Rilievi del Nucleo Investigativo di via in Selci, per eseguire accertamenti tecnico-scientifici. I militari hanno effettuato rilievi e raccolto eventuali tracce utili all’identificazione degli autori.

Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la dinamica del furto e risalire ai responsabili. Da una prima ricostruzione, il colpo sembrerebbe essere stato studiato nei dettagli, approfittando della mancata sorveglianza del piano soprastante per scendere direttamente all’interno del negozio.

Non è escluso che il furto sia stato messo a segno da una banda con precedenti per colpi simili, specializzata in accessi dall’alto o dai locali attigui. Gli investigatori stanno ora visionando le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze da parte dei residenti e commercianti della zona.