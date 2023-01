Turista aggredita, la pendolare di Ladispoli: "A Termini c'è da aver paura" • Terzo Binario News

Aurora Arleo al Corsera: “Tanti sbandati, se sono sola mi sento in pericolo”

Dopo l’aggressione a una turista israeliana alla stazione Termini, il Corriere della Sera è andato a intervistare i pendolari imbattendosi in una pendolare di Ladispoli che ha raccontato di come si senta in pericolo quando si trova sola nel principale scalo ferroviario romano.

«Da più di un anno viaggio tutti i giorni da Ladispoli alla stazione San Pietro per motivi di lavoro — racconta Aurora Arleo, 23 anni, residente nella cittadina sul litorale — e ogni volta che il treno rallenta per fermarsi in stazione, entro in uno stato di allerta, non so mai cosa possa accadere, spesso salgono a bordo personaggi che purtroppo creano una situazione di insicurezza e anche di pericolo.

Ci sono molti senza tetto che si addormentano sui vagoni — aggiunge Aurora — gente che si mette a urlare e si vede che è ubriaca o anche soggetti malati, probabilmente degli psicopatici, magari innocui ma nessuno può rassicurarti che non accada nulla di male…» .