Turismo, doppio appuntamento a Tolfa per la Cittaslow Academy • Terzo Binario News

Incontri oggi e giovedì, sempre alle 17.30 al Polo Culturale

Sono due questa settimana gli appuntamenti per la Cittaslow Academy che si tengono a Tolfa, al Polo Culturale, dalle 17.30 alle 19.30. Ad introdurre saranno sempre Stefania Bentivoglio, Sindaca di Tolfa e Pier Giorgio Oliveti, Segretario Generale Cittaslow.

Si comincia oggi, martedì 17, con l’incontro su “L’arte come strumento di attivazione culturale e sociale“. Ovvero: “Arte, territorio e comunità: pratiche partecipative per lo sviluppo dei borghi. Come l’arte può attivare processi culturali condivisi ed essere uno strumento generativo capace di creare nuovi immaginari e rafforzare il legame tra le persone i luoghi“.

Intervengono: Valentina Vannicola, Artista e fotografa, originaria di Tolfa, lavora tra letteratura e immagine, esplorando il confine tra realtà e finzione attraverso la staged photography e il coinvolgimento delle comunità; Alessandro Toscano, Fotografo, artista visivo e regista. Lavora tra documentario, antropologia visiva e pratiche partecipative, intrecciando fotografia, video e installazione.

Ci si rivedrà poi giovedì, stesso posto stessa ora, Per parlare di “Costruire un prodotto d’area –La costruzione del prodotto turistico, dal patrimonio culturale all’artigianato, il ruolo delle guide e dello IAT, narrazioni ed esperienze. Interviene: Maurizio Davolio, Fondatore AITR, Associazione Italiana Turismo Responsabile, di cui è presidente dal 2004. AITR dal 1998 opera per l’affermazione e la diffusione della cultura, dei principi e delle pratiche di turismo sostenibile e responsabile. Favorisce la positiva interazione tra comunità locali, viaggiatori e operatori turistici. Sostiene lo sviluppo dei propri soci.

Gli incontri sono aperti a tutti e a ingresso libero, per gli iscritti al corso si possono seguire anche da remoto accedendo ad appositi link.

L’iniziativa è stata resa possibile dai fondi del Pnrr nel progetto sui Borghi italiani, con l’attiva partecipazione dell’amministrazione tolfetana. In tutto gli incontri saranno 16, fino ad aprile, due on line. Cinque quelli tematici per gruppi d’interesse; sei tecnici di capacity building per la creazione di pacchetti turistici dedicati a Tolfa. Ci sarà un ecotour di tre giorni (13/14/15 marzo) in Trentino, per sperimentare di persona un modello ormai consolidato, quello del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna con un cammino di successo che collega Italia e Svizzera: la Via Spluga. Si partirà da Tolfa in pullman.