Il Tolfa è grande con le grandi e piccolo con le piccole • Terzo Binario News

Il dato emerge a seguito del 3-1 che i collinari hanno rifilato alla capolista Borgo Palidoro

Il Tolfa ha detto la sua in modo perentorio contro la capolista Borgo Palidoro, vincendo 3-1 forse aumentando così i rimpianti per quello che poteva essere e non è stato. Infatti il terzo posto del girone A di Promozione resta lontano sette punti, ovvero una montagna da scalare.

Nella sesta giornata di ritorno i collinari hanno rifilato la seconda sconfitta stagionale alla battistrada del raggruppamento giocando bene e con un carattere che ha consentito di innalzare il livello della prestazione.

E forse proprio qui nascono i rimpianti: la competitività contro compagini di alto livello e le distrazioni eccessive al cospetto delle pericolanti.

Dice mister Emiliano Cafarelli: «La vittoria mi rende felice – commenta il tecnico – abbiamo affrontato la partita con attenzione, preparandola bene. Il Borgo Palidoro è una squadra organizzata e mantenendo le nostre peculiarità, con qualche accorgimento, siamo riusciti nell’impresa pressando e costruendo gioco». Certo, non è stato facile reagire allo svantaggio arrivato dopo pochissimi minuti: «Vero che per una decina di minuti ci siamo persi d’animo ma poi siamo riusciti a non subire ancora e il cambio di campo è servito per rimetterci a posto. Ero convinto che potessimo riprendere la partita e ho fatto leva sulle motivazioni della squadra». Nella ripresa, la svolta: «C’è stata la testa giusta, la corsa e il dinamismo che ci hanno permesso di ribaltare una partita difficile contro la prima della classe. Bravi tutti per quanto hanno dato in campo e spero che questa vittoria sia un bel segnale anche per i tanti venuti a sostenerci alla Pacifica». E Cafarelli chiude con una disamina sul cammino stagionale biancorosso: «Contro le prime della classe siamo stati implacabili come quando ci siamo trovati al cospetto di Falisca Cimina, Palidoro e Santa Marinella. Ora però dobbiamo assolutamente migliorare contro compagini che hanno ambizioni diverse di classifica perché è capitato proprio quelle situazioni di lasciare malamente spesso abbiamo lasciato punti per strada», la conclusione dell’allenatore tolfetano.

Alla luce della classifica che vede i collinari al settimo posto con 34 punti, se si vuole cercare di accorciare le distanze con il Pianoscarano terzo bisogna andare a vincere domenica prossima a Fiumicino.