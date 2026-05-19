Turismo a Ladispoli, presentato il report 2023-2025 • Terzo Binario News

Il turismo rappresenta una componente sempre più rilevante dell’economia locale. È quanto emerge dal report sui flussi turistici 2023–2025, pubblicato dall’Assessorato al Turismo della città di Ladispoli e disponibile per la consultazione integrale sul sito istituzionale.

Il documento, presentato nei giorni scorsi alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli nello spazio dedicato alla Regione Lazio, analizza l’evoluzione del fenomeno turistico negli ultimi tre anni, restituendo un quadro basato su dati reali.

Nel periodo considerato i pernottamenti sono passati da circa 80 mila a oltre 94 mila, mentre gli arrivi hanno superato le 31 mila unità, con una progressiva distribuzione dei flussi durante tutto l’anno.

L’analisi evidenzia anche l’impatto economico: circa 15,5 milioni di euro di ricaduta diretta, che raggiungono quasi 25 milioni considerando l’indotto complessivo, con un valore aggiunto stimato tra i 7 e gli 11 milioni di euro.

L’Assessore al Turismo Marco Porro: “La conseguenza di quanto esposto evidenzia come Ladispoli, oggi, grazie a una chiara volontà politica costruita dalla visione del Sindaco Grando e al lavoro puntuale e appassionato degli uffici, non si limiti a registrare numeri in crescita, ma disponga finalmente di una strategia condivisa, di strumenti operativi e di un dibattito pubblico strutturato sul turismo. Ed è proprio questo cambio di passo, prima ancora dei dati, a rappresentare il cambiamento più significativo e promettente per il futuro della città”.

Il report nasce con l’obiettivo di fornire uno strumento utile alla programmazione delle politiche pubbliche. Il documento è stato protocollato e trasmesso al Sindaco, alla Giunta e agli uffici competenti.