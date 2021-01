Trucchi che i casinò usano per farti spendere di più - Terzo Binario News

I casinò usano vari trucchi che ci manipolano per trascorrere più tempo possibile all’interno dei loro locali per giocare e scommettere. L’obiettivo è intrattenere i clienti con luci lampeggianti, bevande, bellissime cameriere e altro ancora in modo che vogliano continuare a giocare. Continua a leggere questo articolo per scoprire come i casinò manipolano i giocatori affinché trascorrano più tempo all’interno dei loro locali.

Assenza di orologi

Che tu ci creda o no, molte persone non sono abituate a indossare orologi. Ovviamente, l’industria dei giochi lo sa, ma non ha intenzione di aiutarti a tenere traccia del tempo. In effetti, vogliono che tu non sappia che ore sono. Certo, molte persone in questi giorni portano i loro smartphone. Possono facilmente guardare il loro telefonino per vedere l’ora. Ma gli stessi visitatori tengono i loro telefonini in tasca. Devono, quindi, guardare attivamente il loro schermo per vedere l’ora. I luoghi di gioco d’azzardo non vogliono aiutare i clienti a conoscere l’ora, quindi rimuovono gli orologi.

Quando le persone fanno qualcosa che gli piace, di solito sentono che il tempo scorre a un ritmo più veloce. In sostanza, più i giocatori sono inconsapevoli del tempo, più è probabile che continuino a giocare. Non puoi aspettarti di conoscere l’ora anche dai croupier. Nella maggior parte dei casinò, ai croupier viene chiesto di non dire ai giocatori che ore sono.

Negli ultimi tempi i casinò hanno iniziato ad adottare nuove regole principalmente a causa delle pressioni dei regolatori, che affermano che i giocatori non devono essere privati del diritto di conoscere l’ora.

Assenza di finestre

Hai notato finestre nei casinò? Sicuramente ci sono finestre vicino all’ingresso e/o all’uscita, ma questo è tutto. Una volta entrato nel cuore del casinò, non vedrai una sola finestra. Questo trucco va di pari passo con l’assenza di orologi. In sostanza, i casinò vogliono attirarti e farti dimenticare che ora è e anche se è giorno o notte. Vogliono che tu sia concentrato e che giochi. Naturalmente, quando c’è una finestra vicino a te, potresti essere distratto da qualcosa per strada e smettere di giocare. Questo non è redditizio per i casinò, ovviamente.

Questo è particolarmente importante sulla Las Vegas Strip, dove ci sono numerose cose da fare dietro ogni angolo. Le strade di Las Vegas sono piuttosto luminose e appariscenti. A volte l’atmosfera della strada è più attraente dell’atmosfera del casinò e questo può far desiderare ai giocatori di uscire. Rimuovi le finestre e risolvi il problema. Ovviamente, se scegli di giocare su casino siti come 888, questi problemi non esistono.

Atmosfera

La luce, i tappeti, i colori: l’intera atmosfera di un casinò è familiare, intima e accogliente. Le luci nei casinò sono piuttosto fioche. C’è una ragione dietro tutto ciò: un’illuminazione intensa potrebbe essere dannosa per gli occhi e far sentire le persone come se fossero interrogate. L’illuminazione soffusa, d’altra parte, si traduce in sensazioni di comfort e consente ai giocatori di ambientarsi e sentirsi al sicuro mentre si divertono. È interessante notare che anche i tappeti vengono scelti per un motivo.

La maggior parte delle persone considera i tappeti nei casinò troppo appariscenti, però il cervello umano non condivide la stessa opinione. Per il cervello, i tappeti nei casinò sono accoglienti e piacevoli alla vista con i loro colori, motivi e linee strane. Aggiungete a questo le pareti e le loro pitture e sfondi accattivanti e la musica che viene riprodotta nei casinò e il gioco è fatto: avrai la voglia di visitare il luogo di nuovo.

Quasi vincere

Senza dubbio, la sensazione che un giocatore prova quando vince alla grande è paragonabile a niente. Ma lo sapevi che quasi vincere fa pompare l’adrenalina al massimo? Non importa se hai scelto i giochi da tavolo o le slot machine, il principio alla base di tutti i giochi da casinò è lo stesso: all’inizio vinci dei soldi ma alla fine è la casa che ottiene di più. Pensa alle slot machine: di solito distribuiscono piccoli pagamenti ai giocatori che sono a una ciliegia/campana/sette di distanza dal vincere il jackpot della slot. Essere così vicini a una vittoria influisce sui giocatori, facendoli giocare di più e pensando di poter effettivamente vincere.

Le cose non sono molto diverse con i giochi da tavolo. Un giocatore d’azzardo può vincere alcune mani a poker e iniziare a credere che il gioco sia vincibile. Ma la casa ha un vantaggio, il che significa che, a lungo termine, è sempre la casa a vincere. La grande ruota luccicante al centro di un casinò sembra sempre attraente e tenta molte persone a mettere alla prova la loro fortuna. La roulette di solito porta il più grande vantaggio alla casa di qualsiasi macchina nella sala. Ma le probabilità di vincita sono davvero piccole. Le macchine meno eleganti in punti meno centrali all’interno del casinò sono un’opzione migliore. Tuttavia, esistono alcuni trucchi per la roulette, che ti possono aiutare se questo è il tuo gioco preferito.