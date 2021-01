Olio CBD: tra benefici e dubbi - Terzo Binario News

Nonostante il sentire comune che lega la cannabis all’uso ricreativo, questa in realtà viene utilizzata per i motivi più disparati in diversi campi e sotto diverse forme. Non a caso, il consumo dei suoi prodotti derivati è divenuto oramai sempre più esteso soprattutto nei Paesi ove legale, cosa che non è sfuggita al mercato.

Sono sempre di più quei rivenditori, infatti, che hanno deciso di specializzarsi nella vendita di questi prodotti estremamente richiesti, i quali possono essere reperiti sia in negozi al dettaglio che su internet. Su JustBob.it ad esempio, un famoso rivenditore online di prodotti a base CBD, è presente un’ampia varietà di erba legale da cui scegliere.

Uno dei prodotti di punta di questo settore è l’olio CBD, prodotto su cui questo articolo si concentrerà particolarmente. Questo prodotto pare infatti essere ricco di sostanze benefiche per il corpo, ragion per cui il suo utilizzo viene spesso incoraggiato (piuttosto che osteggiato) dalla comunità scientifica in alcuni casi e in alcuni pazienti che presentano date patologie o problemi.

Ad oggi infatti sono tantissime le sperimentazioni basate sugli effetti del CBD e dei suoi prodotti derivati, studi che hanno portato per prima l’OMS a sostenere l’uso dei cannabinoidi in ambito terapeutico nel 2019, fino a che alla fine del 2020 le stesse Nazioni Unite hanno scelto di togliere le cannabis dalla lista delle sostanze dannose, riconoscendone finalmente le sue proprietà terapeutiche.

Andiamo perciò a vedere insieme quali sono queste proprietà terapeutiche e in quali campi e patologie può portare dei miglioramenti l’assunzione di questi dati prodotti.

Olio di CBD: lotta all’ADHD

L’ADHD, o disturbo da deficit di attenzione, è un disturbo dell’apprendimento particolarmente diffuso tra i bambini e i preadolescenti. Questo disturbo può presentarsi in diverse forme e ha vari gradi di gravità, ragion per cui chi ne ha affetto può anche non mostrare sintomi evidenti, evitando di fatto una diagnosi, mentre altri presentano gravi deficit sul piano della concentrazione tali da riuscire a influire negativamente sulla vita di chi ne è affetto.

Premesso che l’olio di CBD non può assolutamente essere considerato un sostituto dei medicinali prescritti da un medico per curare questo disturbo, resta il fatto che sono stati registrati effetti positivi come supporto ai pazienti in cura per l’ADHD.

Di fatto, l’olio di CBD è un ottimo strumento per aumentare la concentrazione, calmando il sistema nervoso e innalzando di conseguenza la soglia dell’attenzione del consumatore.

Olio di CBD: lotta alle sindrome di astinenza

Fermo restando che la stessa cannabis è considerata come una sostanza capace di creare dipendenza, i prodotti contenenti CBD sono in grado di alleviare i sintomi delle crisi d’astinenza. Tra i sintomi più comuni di questa patologia clinica troviamo infatti cose come l’impulsività accentuata, un alto tasso di stress e una costante sensazione di ansia. Tutti sintomi che, come è risaputo, vengono alleviati dall’assunzione di CBD.

Il CBD ha infatti un effetto calmante sul sistema nervoso, andando ad interagire soprattutto con il sistema endocannabinoide, aiutando di conseguenza a gestire i suddetti sintomi mantenendo il funzionamento dell’attività cerebrale sotto i suoi parametri normali.

Olio di CBD: lotta alle allergie

Quando si parla di allergie ci si riferisce principalmente a due tipologie specifiche: l’allergia stagionale e l’allergia cronica. Tutte e due sono legate a un malfunzionamento del sistema immunitario, il quale rileva come nocivi degli stimoli che di fatto non lo sono.

Le cosiddette allergie stagionali sono causate dagli allergeni riscontrabili in alte quantità nell’aria in particolare durante la primavera (un esempio su tutti: il polline), il quale causa irritazione a naso, occhi e polmoni. Le allergie croniche, d’altro canto, possono presentarsi durante tutto l’anno e colpiscono varie parti del corpo, e sono la causa di sintomi anche gravi come difficoltà respiratorie o eruzioni cutanee.

Grazie al suo naturale potere antistaminico, l’olio di CBD aiuta a bloccare la produzione di istamine da parte dei mastociti, così da alleviare i sintomi più fastidiosi e dolorosi causati da una reazione allergica, fino a far diminuire anche le irritazioni e il gonfiore causati da quest’ultima.

Olio di CBD: lotta alle psicosi

Di natura psichiatrica e decisamente molto più grave se confrontati ai problemi sopracitati, la psicosi è una conseguenza di diverse malattie psichiatriche molto pericolose, come ad esempio la schizofrenia e la depressione.

Questo tipo di patologie vanno ovviamente seguite e curate con farmaci appositi da psichiatri e medici specializzati. L’olio di CBD, però, può risultare un buon palliativo per aiutare questi pazienti, principalmente grazie alle capacità di tipo rilassante e calmante contenute in esso.

Gli effetti positivi di questi prodotti è tale da esseri arrivati al punto di aver affiancato a volte l’olio di CBD e altri prodotti specifici alla canapa alle cure tradizionali soprattutto come forma di palliativo.

Olio di CBD: lotta ai disturbi del sonno

I disturbi del sonno sono spesso legati all’ansia, la quale è causata a sua volta dai ritmi stressanti della vita contemporanea a cui molti siamo costretti a sottostare volenti o nolenti. Ciò può portare ad alcuni estremi, come ad esempio crisi di ansia o attacchi di panico, i quali sono un campanello di allarme per il paziente che non dovrebbe sottostimare certi episodi.

Si è però registrata una diminuzione di ansia da molti consumatori di oli a base di CBD e altri prodotti a base di cannabis, i quali consumando poche gocce su base giornaliera sono riusciti a sconfiggere diversi disturbi del sonno come la classica insonni ad esempio, oltre a migliorare la qualità del sonno stesso.

Se siete perciò interessati all’acquisto di questi prodotti, sappiate che essi possono essere trovati in diversi negozi fisici o in e-store specializzati come sulla piattaforma di vendita di JustBob.