Trova i ladri in casa, i banditi minacciano lei e il marito: rapina da 4mila euro • Terzo Binario News

Choc a Roma: “prelevati” gioielli e orologi, coppia minacciata con un piede di porco e un cacciavite

Rapina choc in via Gasparino Caputo, a Roma. Una donna si è alzata per andare in bagno e ha notato due persone, con il volto travisato (indossavano anche dei guanti), entrate nell’abitazione dopo aver forzato l’inferriata del salone. Poi la paura. L’episodio ieri sera: la segnalazione al 112 è giunta alle 22,46.

Sono stati momenti da incubo. Già, perché i malviventi con un piede di porco hanno intimato ai due di farsi aprire la cassaforte. Dopodiché, i ladri hanno “prelevato” gioielli in oro (valore di 3mila euro) e orologi (mille euro) e si sono allontanati.

Prima di far perdere le loro tracce, i banditi – con in mano un cacciavite – hanno detto alla coppia di rimanere a terra, presumibilmente per non far vedere la direzione della fuga. Le vittime non sono rimaste ferite. Sulla vicenda indaga il commissariato di San Basilio.

c.b.