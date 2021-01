"Troppi impegni": il grillino Pizzuti Piccoli lascia il consiglio comunale - Terzo Binario News

“Grazie a Francesco Forte e Ida Rossi per l’impegno, resto attivista”

“Mercoledì mattina ho rassegnato le dimissioni da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Ladispoli; una scelta importante e molto sofferta, dettata da motivazioni personali.

In questi anni, il lavoro all’opposizione è stato molto impegnativo e il nostro gruppo consiliare si è distinto per un’azione di controllo importante sull’operato dell’amministrazione.

Lavoro reso possibile grazie alla sinergia costante di tutto il gruppo consiliare; non posso che ringraziare Francesco Forte e Ida Rossi per l’importante impegno e partecipazione messo in questi tre anni di attività insieme.

Continuerò a sostenere il gruppo consigliare, nella sua nuova compagine, dall’esterno e parteciperò sempre attivamente alla vita politica del Movimento 5 Stelle di Ladispoli, convinto ancora di più che proprio a Ladispoli ci sia bisogno di contrastare una deriva politica devastante per il nostro territorio.

Noi cittadini dobbiamo attivarci tutti, perché finalmente anche a Ladispoli si possa avere una classe politica rispettosa dei cittadini e del territorio”.

Antonio Pizzuti Piccoli