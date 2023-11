Tromba d'aria su Fregene, alberi caduti sulle auto ma nessun ferito • Terzo Binario News

Una tromba d’aria si sta abbattendo ora su Fregene.

Il fenomeno atmosferico ha causato la caduta di alberi tanto che nella zona di via Bagnoli e via Castellammare sono giunti i Vigili del Fuoco di Cerveteri per gli interventi necessari come la rimozione dei tronchi.

In arrivo anche l’autoscala ed altri mezzi per liberare le strade.

Difficile quantificare i danni, visto che sono stati divelti tetti, cartelli pubblicitari e cartelli stradali.

Sul posto Polizia Locale di Fiumicino e Carabinieri.