Pubblico ammesso sulle navi militari al porto di Civitavecchia • Terzo Binario News

(AGR) Dal 4 al 7 novembre, Nave Cavour, Nave Vulcano e Nave Montecuccoli, unità della Squadra Navale della Marina Militare, saranno ormeggiate presso il Porto di Civitavecchia e saranno aperte alle visite della popolazione civile. Il programma delle visite:

05.11.2023: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00:

Nave Cavour

Nave Vulcano

Nave Montecuccoli

06.11.2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

Nave Vulcano

Nave Montecuccoli

Nave Cavour (CVH 550) è una portaerei STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), costruita da Fincantieri ed entrata in servizio per la Marina Militare italiana nel 2009. È la nave sede dell’insegna del Comandante in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) ed è la nave Ammiraglia della Marina Militare.

Nave Vulcano (A 5335) è una moderna unità di supporto logistico. Entrata in servizio nel 2021 è, di fatto, una rifornitrice all inclusive, pensata per operare in un poliedrico spettro di missioni. Può rifornire combustibili, munizioni, pezzi di ricambio, viveri, acqua e quei materiali funzionali alla condotta di operazioni sia militari sia di assistenza umanitaria. Inoltre, ospita un’ampia officina polifunzionale e un ospedale di tipo NATO Role 2 Enhanced, comprendente due sale chirurgiche, due sale di terapia intensiva, una sala per il trattamento degli ustionati, gabinetto dentistico, laboratorio analisi oltre che un comparto radiologico inclusivo di TAC diagnostica.

Nave Montecuccoli (P 432) è il terzo dei sette Pattugliatori Polivalenti d’Altura (primo nella versione Light Plus) che rientrano nel piano di rinnovamento delle linee operative delle unità navali della Marina Militare. Costruito interamente in Italia, il pattugliatore si contraddistingue per la doppia prora sfalsata, che evoca il rostro delle antiche navi romane, una soluzione che permette all’unità la riduzione della formazione ondosa e dei consumi di carburante nonché per il futuristico Naval Cockpit in Plancia, che permette la condotta della nave e delle operazioni aereo-navali da una postazione integrata gestita da due soli operatori. Grazie all’elevato livello di automazione e alla sensoristica di ultima generazione, l’unità è in grado di operare in diversi contesti e di far fronte a scenari operativi multidimensionali.