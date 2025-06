Trevignano Romano ospiterà la terza edizione di BenEsserCi, un evento che unisce benessere, cultura, sport, salute, inclusione e cooperazione • Terzo Binario News

Iniziativa organizzata da Confcooperative Lazio

Approderà a Trevignano Romano il terzo appuntamento di BenEsserCi: sabato 14 giugno, dalle 17.00 alle 23.00, il borgo e il lago saranno lo sfondo di un evento che unisce benessere, cultura, sport, salute, inclusione e cooperazione in una giornata densa di attività gratuite per tutte le età.

L’evento è organizzato da Confcooperative Lazio, ideato da Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio, con il Patrocinio del Comune di Trevignano Romano, dell’Associazione Promozione Turistica – Associazione Apt di Trevignano Romano e realizzato con Confcooperative Fedagripesca Lazio e Confcooperative Sanità Lazio.

Dopo il successo delle prime due edizioni a Veroli (2023) e a San Felice Circeo (2024), si avvicina una nuova edizione: Trevignano Romano si prepara a vivere un’iniziativa all’insegna della scoperta, del gusto e della promozione del benessere, con un programma ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti.

Una nuova tappa si aggiunge così al viaggio itinerante di BenEsserCi nel Lazio, un territorio caratterizzato da suggestivi borghi e incantevoli paesaggi tutti da scoprire.

“Terza edizione di BenEsserCi, quest’anno protagonista il Comune di Trevignano Romano. Il 14 Giugno saremo immersi in una magica scenografia fra lago e borgo, ricca di atmosfera e di attrattive. Grazie alla Sindaca di Trevignano, Claudia Maciucchi – dice Barbara Pescatori, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport Lazio –, che sin da subito ha colto il senso del nostro progetto, condividendo obiettivi e coinvolgendo il tessuto economico del Comune. Da Veroli a San Felice Circeo, BenEsserCi aggiunge ora un’altra importante tappa del suo viaggio itinerante nella nostra regione. Un programma ricco di iniziative e momenti culturali, enogastronomici e sportivi incastonati nella cornice del modello cooperativo. Un esempio che declina la cura di se stessi in azioni concrete e all’insegna dello svago, del divertimento e del buon vivere. BenEsserCi non tradisce mai il suo slogan: star bene è un modello!”

L’obiettivo è chiaro: promuovere il benessere come stile di vita e valore cooperativo, attraverso esperienze concrete che mettono in dialogo salute, cultura e comunità. “La cooperazione è così: lascia radici profonde ovunque il suo sguardo si posi – spiega il presidente di Confcooperative Lazio, Marco Marcocci – e BenEsserCi è un po’ uno specchio della grande famiglia della cooperazione del Lazio. Capace di tracciare solchi e di riempirli, poi, con crescita territoriale e sociale, umana e culturale. Ma non solo. Non a caso la scelta itinerante di questa manifestazione – conclude – perché solo incrociando le nostre radici generative con quelle dei territori del Lazio possiamo dare vita a nuovi semi di cooperazione e di sostenibilità. Il modello cooperativo è esso stesso un seme, che intendiamo continuare a raccontare”.

La Sindaca Claudia Maciucchi ha recepito con entusiasmo il progetto, sostenendone il valore e favorendo la piena partecipazione delle realtà territoriali:

“Il Comune di Trevignano Romano è lieto di ospitare la terza edizione di BenEsserCi un vero e proprio abbraccio al nostro territorio e al benessere di chi lo vive, che permetterà di valorizzare le meraviglie dei luoghi ed i nostri prodotti. Nel corso della manifestazione saranno presenti una serie di attività in cui la salute, lo sport , la natura, l’enogastronomia, la conoscenza del nostro territorio, saranno gli elementi fondanti. Ringrazio Barbara Pescatori e Marco Marcocci per la sensibilità e l’opportunità offerta, e ringrazio tutti gli operatori che hanno accettato di partecipare e mettersi in gioco”.



“BenEsserCi non è solo una manifestazione, ma un vero e proprio abbraccio al nostro territorio e al benessere di chi lo vive. È un’occasione per valorizzare le meraviglie locali e i nostri prodotti, per condividere momenti sportivi, di prevenzione e condivisione” aggiunge Viola Catena, Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità – Programmazione Europea e Recovery Plan.

Le attività della terza edizione di BenEsserCi

Il programma della giornata propone visite guidate al centro storico e un’escursione alla Rocca, rese accessibili grazie alla presenza di interpreti LIS. La salute sarà al centro con check-up gratuiti, consulenze e incontri su prevenzione, nutrizione e medicina di genere mentre la sezione enogastronomica valorizzerà le eccellenze locali con degustazioni di olio, vino e formaggi, accompagnate da un servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Gli stand degli espositori del gusto offriranno un’ampia selezione di bontà tipiche e specialità del territorio.

Le attività esperienziali coinvolgeranno il pubblico con laboratori sensoriali al buio, laboratorio dei segni e una speciale degustazione di gelato che unirà gusto e salute. Lo sport avrà un ruolo centrale con capoeira, tàijíquán, tennis, calcio, volley, rowing e percorsi di trail, grazie alla collaborazione con diverse associazioni sportive del territorio.

Per i più piccoli sono in programma delle letture dedicate a cura della Biblioteca Comunale e di Nati per Leggere. Interessanti le attività di promozione e sensibilizzazione che animeranno la manifestazione, come ad esempio quella sul turismo ecologico, l’educazione alla legalità e alla consapevolezza sul gioco d’azzardo.

Tutto ciò conferma che BenEsserCi è molto più di un evento: è un’occasione per riscoprire il benessere nella sua dimensione collettiva, è un modello che valorizza le persone, i luoghi e le relazioni, ed è uno strumento concreto di sviluppo territoriale basato sull’identità cooperativa.

BenEsserCi – Star bene è un modello

Sabato 14 giugno 2025 – Comune di Trevignano Romano

Ingresso gratuito dalle 17.00 alle 23.00

BenEsserCi è un’iniziativa realizzata con il sostegno di Fondosviluppo spa,

Fondo mutualistico per la promozione e sviluppo cooperativo di Confcooperative