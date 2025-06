Inaugurata la nuova Marina di Civitavecchia • Terzo Binario News

Ultimati i lavoro della barriera soffolta, è stata portata la breccia sulla battigia; al taglio del nastro invitati gli ex amministratori Tedesco e Magliani

(foto Paravani) Civitavecchia la sua nuova spiaggia in pieno centro città. È stata inaugurata ieri presso lo spazio della Marina, l’area in riva al mare pubblica che permetterà ai civitavecchiesi di godersi il sole ma senza il rischio di vederla sparire alla prima mareggiata.

Invece della sabbia da riporto, spesso usata in questi casi, si è preferito puntare sulla breccia, ritenuta più adatta alla superficie presente. Ciò è stato possibile grazie alla ricostruzione della barriera soffolta che, dal fondale, eviterà che la risacca porti via le breccia appena posata.

Presenti le istituzioni, il vescovo Gianrico Ruzza che ha concesso la sua benedizione, le autorità militari e il sindaco Marco Piendibene – con un gesto di correttezza istituzionale – ha voluto accanto a sé l’ex primo cittadino Ernesto Tedesco e l’ex assessore all’ambiente Manuel Magliani. Tanti anche i cittadini, che vista la giornata estiva, avrebbero sperimentato volentieri la battigia appena ricostruita.

«Quella di oggi è una giornata di festa per la città – ha detto Piendibene – e fa effetto a chi arriva da fuori vedere questa spiaggia. Noi ci abbiamo fatto l’abitudine al sole e al mare dandoli per scontati, da oggi mi aspetto una nuova Copacabana» la battuta del primo cittadino. Che poi riprende a parlare seriamente: «Si è data all’evento una connotazione di festa volendo trasmettere un messaggio di serenità. La vita della città va avanti, con le amministrazioni che si susseguono in continuità anche se di colori politici diversi. Anche la pista ciclabile è un’opera iniziata dalla vecchia Giunta. Da qui passa tantissima gente e Civitavecchia deve diventare un posto dove è bello vivere, un’opera così migliora la qualità della vita. Problemi come il traffico ci sono ma la vivibilità rende un posto accogliente permettendo di incamerare ricchezza. Come fece Tedesco, preferiamo prima il fare e poi il dire».

Ed ecco servito l’assist, con le parole dell’ex sindaco: «Grazie a Marco perché se la politica divide, qui c’è di condiviso l’amore per una città bellissima e bisogna continuare ad amarla nonostante le difficoltà. Si è contato molto su questa opera, affinché i cittadini possano beneficiare di questo mare. Qualcosa è stato concretizzato nonostante la burocrazia visto che l’opera risale al maggio 2022 e non è importante chi ha tagliato il nastro ma la continuità amministrativa». L’assessore all’ambiente Stefano Giannini racconta come sia stato chiesto alla ditta di lavorare anche il primo maggio al fine di inaugurare in tempo il progetto. Oltre ai complimenti a Tedesco e Magliani, Giannini ha ricordato il lavoro del Servizio 4 del Pincio e ai professionisti che lo hanno ideato. Ci sono un altro paio di progetti in cantiere come la pista ciclabile fino a Santa Marinella e al Castello di Santa Severa, con richiesta di finanziamento in Regione («che speriamo di prenderlo grazie a Marietta Tidei ed Emanuela Mari» ha detto) che avrà anche il manto stellato allo scopo di poterlo utilizzare anche di notte.

Tornando alla spiaggia, spetterà all’assessore Patrizio Scilipoti intervenire per l’abbattimento delle barriere architettoniche e le pedane di accesso in acqua con l’installazione delle torrette per il salvataggio. La spesa complessiva per l’opera è di 1,3 milioni ma intanto al Pincio si sta ragionando a un’area riservata ai cani perché fra pipì e deiezioni c’è il rischio concreto che venga ridotta a stalla nel giro di pochissimo tempo. Sul fronte della pulizia si è già attivata la municipalizzata Csp.