Tre storie di cani bisognosi di amore e di una casa dal nord al sud: aiutiamoli tutti • Terzo Binario News

MAYA dolce tipo labrador di taglia media nata 1.1.2018. Lei è nella foto del titolo.

Cerca un padrone che la ami ma è adottabile anche a distanza.

Si può chiamare o prendere appuntamento presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano, Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi).tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297. rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM. Aperto tutti i giorni, tutto l’anno. Dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17. Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande aiuto. Codice Fiscale: 97441440159

Lui è il piccolino qui sopra: Io vivo così, in un box, sono stato accalappiato con la mia mamma e i miei due fratellini e ora il mio nome è nella lista dei cani che dovranno andare in un mega canile di 3mila cani. Mi chiamo Danger, ho 4 mesi e mezzo, sono un simil labradorino ancora spaventato perché finora non ho conosciuto nulla di bello.

Mi piacerebbe conoscere cosa voglia dire giocare, correre, essere amato da qualcuno. Ho tanta paura, mi aiutate per favore? Vaccinato e chippato questo piccolino può viaggiare con staffetta previo iter preaffido. Futura taglia media.

Cerca stallo o adozione consapevole. Il canile è al collasso ma non possiamo permettere che quest’anima indifesa ne faccia le spese. Per info inviare messaggio whatsapp al 3491950818 Gli Invisibili dei canili rifugio Cosenza ODV.

Ed ecco Elliot sta in SICILIA, pr. Agrigento. Questo povero border collie di 1 anno sta per finire in un lager, perché la ragazza che l’ha trovato non lo può

tenere! Si prega di condividere: è molto più che urgente!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0uzJyndwh5At2w19q2WdZd1CvyZt9onMz8ZF91dyKyQVeRB4wEeuqNMhgBLNMkGzxl&id=100064423433159&sfnsn=scwspwa

