Tre Concerti d'Autunno nelle chiese con la Filarmonica di Civitavecchia • Terzo Binario News

La Filarmonica di Civitavecchia è lieta di presentare la stagione dei Concerti d’Autunno, ciclo di tre concerti con i quali la oramai storica associazione culturale propone alla cittadinanza un variegato programma musicale, a ridosso della trascorsa edizione Concerti d’Estate che ha riscosso molti consensi di pubblico e di critica.

Il primo appuntamento si terrà sabato 12 novembre alle ore 19.00 nella più antica chiesa della città ovvero la Chiesa di S. Maria dell’Orazione e Morte e vedrà protagonisti il DUO CACIO E PEPE, composto dai maestri Emiliano Manna (pianoforte) e Giulia Leonardo (clarinetto) Il duo civitavecchiese ci trasporterà in un’atmosfera tutta francese con brani di Debussy, Saint- Saens,Jean-Jean, Manna, finendo poi con l’intramontabile Un Americano a Parigi di Gershwin.

Il secondo imperdibile appuntamento sarà sabato 19 novembre alle ore19.00 nella splendida cornice della Cattedrale: assisteremo ad un’emozionante esecuzione degli HOT TO SAX direttamente dal Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Diretto dal Maestro Andrea Durante il gruppo composto da 12 elementi ci farà ascoltare alcuni brani classici di Vivaldi per poi passare a Gershwin e alla sua Rhapsody in Blue e finire con il brio di Bernstein grazie ai capolavori West

side story e Mambo.

Il terzo ed ultimo appuntamento si terrà sabato 26 novembre ore 19.00 presso l’incantevole Chiesa di San Giovanni e vedrà esibirsi il quartetto ABBASTANZA IN QUATTRO, composto dai musicisti Sonia Romano ( violoncello), Valentina Celliti ( violino), Simone Morbidelli (pianoforte) e Davide Pentassuglia ( percussioni). Il gruppo ci delizierà con musiche che spazieranno da Astor Piazzolla a Morricone, da Hubay a De Abreu-Bollani per finire con Bakalov.

L’iniziativa di realizzare concerti di grande spessore che vede protagonisti musicisti di prim’ordine è diventata realtà già da alcuni anni grazie al sostegno e patrocinio della Fondazione Cariciv e dall’ospitalità della Diocesi di Tarquinia e Civitavecchia.

Tre sabati in compagnia della buona musica, tre sabati con la Filarmonica di Civitavecchia. L’ingresso è libero.

