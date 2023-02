Tre aspiratori per la pulizia stradale donati da Enel al Pincio • Terzo Binario News

Cerimonia di consegna oggi pomeriggio per tre aspiratori per la pulizia stradale. I macchinari sono stati donati da Enel all’amministrazione comunale, che li ha messi a disposizione di Civitavecchia Servizi Pubblici. Al momento della consegna erano presenti il Sindaco Ernesto Tedesco, il Vicesindaco Manuel Magliani, la consigliera delegata ai rapporti con Enel Barbara La Rosa, l’Assessore Francesco Serpa e i consiglieri Raffaele Cacciapuoti, Antonio Giammusso, Vincenzo Palumbo, oltre al presidente Fabrizio Lungarini e al consigliere Matteo Mormino di CSP.

Per Enel erano presenti il responsabile Affari Istituzionali Territoriali Lazio Pierpaolo Ventura e il responsabile della centrale di Tvn Valerio Fedele.

Dichiara il Sindaco Ernesto Tedesco: “Si tratta di un segno tangibile di vicinanza al nostro territorio. Ed è significativo che questi macchinari serviranno per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri: su questi temi deve basarsi la costruzione di un rapporto proficuo tra il territorio e le aziende che vi operano”.

Aggiunge la consigliera Barbara La Rosa: “Ho seguito l’iter di questa operazione fin dagli albori e posso dire di essere estremamente soddisfatta, perché questi macchinari andranno a migliorare sensibilmente i livelli di efficienza del servizio di nettezza urbana, con una ricaduta positiva su tutti i cittadini. Avremo più pulizia grazie all’innovazione, ottimizzando le risorse della nostra partecipata”.

Fino ad ora a Civitavecchia era in servizio un solo aspiratore, impiegato nell’area del Pincio e dei quartieri limitrofi. Adesso invece quella a disposizione di CSP diventa una vera e propria “flotta”: i tre nuovi mezzi (che oltre all’aspiratore sono dotati di lancia idrica per idropuliture) saranno infatti al servizio di centro storico e corso Marconi, Marina e (a turnazione) dei quartieri periferici della città, come ha spiegato il presidente Lungarini.